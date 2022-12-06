Мероприятие

В Ингушетии пройдет конкурс юных исполнителей «Наши надежды»

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В рамках праздничных мероприятий, посвященных 30-летию со дня образования Республики Ингушетия, в Центральной школе искусств состоится IV Республиканский конкурс учащихся 0-3 классов «Наши надежды».

Как сообщила пресс-служба ЦШИ Ингушетии, в конкурсной программе примут участие воспитанники всех детских школ искусств региона.

Юные таланты будут состязаться в исполнительском мастерстве в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Духовые инструменты: блок-флейта, кларнет, саксофон», «Вокал», где будет представлено академическое и эстрадное пение, и «Народные инструменты», включающие игру на аккордеоне, национальной гармонике, гитаре, домре и дахчан пандар (ингушской балалайке).

В состав жюри войдут преподаватели колледжа искусств и ДШИ республики.

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