В Ингушетии пройдет конкурс юных исполнителей «Наши надежды»

Как сообщила пресс-служба ЦШИ Ингушетии, в конкурсной программе примут участие воспитанники всех детских школ искусств региона.

Юные таланты будут состязаться в исполнительском мастерстве в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Духовые инструменты: блок-флейта, кларнет, саксофон», «Вокал», где будет представлено академическое и эстрадное пение, и «Народные инструменты», включающие игру на аккордеоне, национальной гармонике, гитаре, домре и дахчан пандар (ингушской балалайке).

В состав жюри войдут преподаватели колледжа искусств и ДШИ республики.