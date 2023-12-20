В Ингушетии пройдет научная конференция, посвященная 150-летию родоначальника ингушской литературы Тембота Бекова

Как сообщил нашему изданию представитель пресс-службы регионального министерства культуры, в мероприятии примут участие ученые, писатели, журналисты, преподаватели, студенты и школьники.

Кроме того, в рамках конференции будут подведены итоги объявленного ранее конкурса поэтических посвящений Темботу Бекову.

Всех желающих принять участие в мероприятии ждут в 11:00 по адресу: город Сунжа, улица Луначарского, 106.