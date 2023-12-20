Конференция

В Ингушетии пройдет научная конференция, посвященная 150-летию родоначальника ингушской литературы Тембота Бекова

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В Национальной библиотеке Ингушетии 21 декабря состоится научная конференция, посвященная 150-летию родоначальника ингушской литературы, учителя ингушского языка и литературы Тембота Бекова

Как сообщил нашему изданию представитель пресс-службы регионального министерства культуры, в мероприятии примут участие ученые, писатели, журналисты, преподаватели, студенты и школьники.

Кроме того, в рамках конференции будут подведены итоги объявленного ранее конкурса поэтических посвящений Темботу Бекову.

Всех желающих принять участие в мероприятии ждут в 11:00 по адресу: город Сунжа, улица Луначарского, 106.

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