В Ингушетии пройдет научная конференция, посвященная 30-летию образования республики

Организаторы мероприятия — Государственная архивная служба республики и Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

Как сообщили в пресс-службе ГАС региона, планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности», «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур», «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

По материалам конференции будет опубликован сборник.