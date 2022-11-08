В Ингушетии пройдет научная конференция, посвященная 30-летию образования республики
В Ингушетии в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию образования республики, 14-17 ноября состоится международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития».
Организаторы мероприятия — Государственная архивная служба республики и Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.
Как сообщили в пресс-службе ГАС региона, планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности», «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур», «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».
По материалам конференции будет опубликован сборник.