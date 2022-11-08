Конференция

В Ингушетии пройдет научная конференция, посвященная 30-летию образования республики

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В Ингушетии в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию образования республики, 14-17 ноября состоится международная научно-практическая конференция «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития».

Организаторы мероприятия — Государственная архивная служба республики и Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

Как сообщили в пресс-службе ГАС региона, планируется работа пленарного заседания и секций по следующим направлениям: «Актуальные вопросы истории Ингушетии и Северного Кавказа», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Актуальные проблемы этнологии и археологии Кавказа», «Культура и наука народов Кавказа в истории и современности», «Языки народов Кавказа как фактор сохранения национальных культур», «Архивы, музеи и библиотеки в системе исторической памяти».

По материалам конференции будет опубликован сборник.

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