Фестиваль

В Ингушетии пройдет очередной фестиваль народных ремесел «Край мастеров»

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На площади перед Дворцом культуры города Назрани с 15 по 17 декабря пройдет межрегиональный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров».

Межрегиональный фестиваль «Край мастеров» — это пространство, на территории которого посетители знакомятся с истоками ремёсел различных народов и видят, как на их глазах создаются ремесленные изделия.

«На фестивале каждый почувствует себя не просто гостем, а участником общего действа. В числе ремесленников не только народные умельцы из Ингушетии, но и представители других субъектов РФ», — отметили в мэрии города.

В течение трех дней жители и гости региона смогут принять участие в различных мастер-классах под руководством ремесленников, где они смогут сделать оригинальный сувенир и забрать его с собой.

Также 16 декабря в актовом зале ДК г. Назрани с 14:00 до 16:00 пройдёт концерт с участием танцевальных коллективов из различных регионов СКФО

Отмечается, что территория фестиваля будет разделена на 15 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивают реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое.

Время работы фестиваля: 15 декабря — с 11:00 до 15:00; 16 декабря — с 11:00 до 15:00; 17 декабря — с 11:00 до 15:00.

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