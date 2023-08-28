Фестиваль

В Ингушетии пройдет отборочный этап фестиваля «Белая трость»

0

В Ингушетии 15 сентября пройдет отборочный этап XIV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость».

Как сообщила нашей газете представитель оргкомитета фестиваля Анна Хрячкова, в отборочном этапе примут участие талантливые начинающие вокалисты и инструменталисты в возрасте от 5 до 17 лет из Северо-Кавказского федерального округа.

Прослушивание юных артистов состоится во Дворце культуры города Сунжи. Экспертное жюри во главе с народной артисткой России, идейным вдохновителем фестиваля Дианой Гурцкая оценит творческие номера и даст участникам рекомендации.

«Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» — это проект Благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», — рассказала Анна Хрячкова.

По ее словам, участники, прошедшие отбор, выступят на гала-концерте с известными артистами, певцами, музыкантами, композиторами и другими российскими и зарубежными деятелями культуры и искусства. Так, в прошлые годы с финалистами выступали Хосе Каррерас, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Сергей Безруков, Дима Билан, Анита Цой, Зара и другие. Звездных гостей этого года организаторы пока держат в секрете.

Результаты отборочных этапов будут опубликованы на сайте фестиваля «Белая трость» https://belayatrost.ru/.

Аккредитация СМИ — до 14 сентября по ссылке //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLYVCDljG84SK85MhOftFRdsnnZ9gXzIkXGfML8p-kcDFH1A/.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным руководителя Миннаца республики
В Мариуполе откроют представительство Ингушетии для координации работы землячеств и бизнеса
В селе Али-Юрт Ингушетии реконструируется мусульманское кладбище
В Карабулаке Ингушетии прошел турнир по волейболу ко дню города
Ингушские футболисты стали серебряными призерами детско-юношеского турнира
В Ингушетии чествовали лидера регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года»
Армрестлер Адам Баркинхоев стал победителем международных игр «Навстречу Евразиаде»
В Сунже Ингушетии на улице Грозненской сооружают ливневую канализацию
Спортсмены ингушского спортклуба «Гладиатор» успешно выступили на турнире СКФО по ММА
В Ингушетии улучшают уличное освещение городского пространства
Представители Коммолодежи Ингушетии приняли участие в фестивале сельской молодежи в КЧР

Главное

Яндекс.Метрика

 