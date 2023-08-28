В Ингушетии пройдет отборочный этап фестиваля «Белая трость»

Как сообщила нашей газете представитель оргкомитета фестиваля Анна Хрячкова, в отборочном этапе примут участие талантливые начинающие вокалисты и инструменталисты в возрасте от 5 до 17 лет из Северо-Кавказского федерального округа.

Прослушивание юных артистов состоится во Дворце культуры города Сунжи. Экспертное жюри во главе с народной артисткой России, идейным вдохновителем фестиваля Дианой Гурцкая оценит творческие номера и даст участникам рекомендации.

«Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» — это проект Благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», — рассказала Анна Хрячкова.

По ее словам, участники, прошедшие отбор, выступят на гала-концерте с известными артистами, певцами, музыкантами, композиторами и другими российскими и зарубежными деятелями культуры и искусства. Так, в прошлые годы с финалистами выступали Хосе Каррерас, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Сергей Безруков, Дима Билан, Анита Цой, Зара и другие. Звездных гостей этого года организаторы пока держат в секрете.

Результаты отборочных этапов будут опубликованы на сайте фестиваля «Белая трость» https://belayatrost.ru/.

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