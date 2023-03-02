В Ингушетии пройдет открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу

«Следующей точкой проведения по итогу голосования стала братская республика Ингушетия. 4-5 марта мы вновь соберём лучших в своём деле и покажем вам очередной уровень наших турниров, а они у нас и вправду лучшие, так как мы вкладываем в них всю свою душу и отдаёмся полностью своему делу. Как говорится, кто боролся у нас, тот знает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход бесплатный.