Джиу-джитсу

В Ингушетии пройдет открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу

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Во дворце спорта «Магас» в Назрани 4 и 5 марта лига TWW BJJ проведет открытый чемпионат России по бразильскому джиу-джитсу в кимоно и без кимоно, сообщается на официальной странице TWW BJJ.

«Следующей точкой проведения по итогу голосования стала братская республика Ингушетия. 4-5 марта мы вновь соберём лучших в своём деле и покажем вам очередной уровень наших турниров, а они у нас и вправду лучшие, так как мы вкладываем в них всю свою душу и отдаёмся полностью своему делу. Как говорится, кто боролся у нас, тот знает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход бесплатный.

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