В Ингушетии пройдет открытый республиканский чемпионат по рыбной ловле на кубок мэра Малгобека

Рыбаки будут соревноваться на территории Сагопшинского водохранилища. Активное участие в чемпионате примет рыболовный клуб Малгобека во главе с его руководителем Адамом Даурбековым.

«Мэрия города взяла на себя все заботы по обеспечению чемпионата столами, стульями, палатками, а также горячим обедом на 100 человек, а клуб рыболовов обязался провести санитарную очистку территории и организовать прием и размещение участников турнира», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобека.