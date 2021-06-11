Чемпионат

В Ингушетии пройдет открытый республиканский чемпионат по рыбной ловле на кубок мэра Малгобека

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В Малгобеке 19 июня пройдёт открытый республиканский чемпионат по рыбной ловле на кубок мэра города Муссы Галаева.

Рыбаки будут соревноваться на территории Сагопшинского водохранилища. Активное участие в чемпионате примет рыболовный клуб Малгобека во главе с его руководителем Адамом Даурбековым.

«Мэрия города взяла на себя все заботы по обеспечению чемпионата столами, стульями, палатками, а также горячим обедом на 100 человек, а клуб рыболовов обязался провести санитарную очистку территории и организовать прием и размещение участников турнира», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобека.

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