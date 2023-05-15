В Ингушетии пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»-2023

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью, в том числе 15 школьников от 14 лет, 65 студентов и 20 специалистов. На соревнованиях участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство. Также в рамках чемпионата пройдет деловая и образовательная программа.

Организаторы чемпионата — министерство образования и науки Ингушетии и региональный центр развития «Абилимпикс» при поддержке Национального центра движения и АНО «Россия — страна возможностей».

Аккредитация СМИ открыта до 10 часов 17 мая текущего года. Мероприятие пройдет по адресу: город Назрань, улица Победы, 58.

Контакты для журналистов: руководитель центра развития движения «Абилимпикс» региона — Зязиков Аслан Асхабович, 8 (928) 741- 84-01, upu2@mail.ru и главный специалист пресс-службы Национального центра «Абилимпикс» — Беляева Елизавета Юрьевна, 8 (977) 516-91-98, pr@abilympics-russia.ru.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.