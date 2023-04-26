В Ингушетии пройдет региональный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств»
В Ингушетии состоится региональный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств», сообщил нашему изданию представитель республиканского Минкультуры.
По его словам, региональный этап является первым туром общероссийского конкурса. В нем примут участие детские школы искусств и художественные школы региона.
Конкурс пройдет с 1 по 22 мая 2023 года в заочном формате. Рабочая группа из сотрудников регионального министерства до 29 мая представит конкурсные материалы на рассмотрение отборочной комиссии, добавил собеседник.