В Ингушетии пройдет региональный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств»

По его словам, региональный этап является первым туром общероссийского конкурса. В нем примут участие детские школы искусств и художественные школы региона.

Конкурс пройдет с 1 по 22 мая 2023 года в заочном формате. Рабочая группа из сотрудников регионального министерства до 29 мая представит конкурсные материалы на рассмотрение отборочной комиссии, добавил собеседник.