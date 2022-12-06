В Ингушетии пройдет семинар для сотрудников музеев по инклюзивной работе
В Назрани с 7 по 9 декабря пройдет семинар «Музейная инклюзия: от изучения целевой аудитории до реализации мероприятий», сообщила пресс-служба Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.
Цель семинара — повышение уровня компетентности сотрудников музеев в инклюзивном направлении работы, соответственно, повышение качества услуг, предоставляемых музеем и расширении аудитории музея.
На семинаре будут рассмотрены такие вопросы, как этика и базовые принципы работы с посетителями с разными формами инвалидности, организация и проведение экскурсионных и творческих занятий для детей с инвалидностью.
В роли спикеров выступят специалисты по инклюзивной работе и кураторы просветительских и инклюзивных программ ведущих музеев страны и образовательных центров по работе с детьми с инвалидностью.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 19. Начало — в 10:00. Приглашаются все желающие.