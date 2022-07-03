Туризм

В Ингушетии пройдет тестовая экспедиция по маршруту «Кавказ Gran Turismo»

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В СКФО стартовала недельная экспедиция по межрегиональному туристическому маршруту, охватывающему все семь регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.

«Цель пробной экспедиции — протестировать маршрут и показать, что всего за неделю можно увидеть весь Северный Кавказ с его историей, культурой, уникальной природой, национальной кухней, но главное — с гостеприимными людьми с их ярким темпераментом и традициями. Экспедиция началась в Ставропольском крае, а затем продолжится по территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Чечни и завершится на побережье Каспийского моря в Дагестане», — сказал Христофор Константиниди.

По его словам, участники экспедиции увидят самые известные достопримечательности и красивейшие пейзажи Северного Кавказа.

«ОСИГ подписал соглашение со всеми регионами СКФО и Адыгеей, и сейчас туроператоры всех кавказских регионов уже реализуют межрегиональные маршруты Gran Turismo», — цитирует Константиниди ТАСС.

Он подчеркнул, что это может быть как сокращенный вариант с посещением двух-трех регионов, так и максимально насыщенный тур по всем республикам Северного Кавказа.

Напомним, проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе «Кавказ Gran Turismo» реализуется в рамках соглашения, подписанного министрами туризма восьми регионов России 8 апреля 2022 года.

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