В Ингушетии пройдет траурное мероприятие к 78-й годовщине депортации

«Памятные мероприятия планируется провести на Мемориале памяти и славы в Назрани. На территории мемориального комплекса «Слава» в Малгобека также отметят День защитника Отечества, дата которого совпадает с трагическим для ингушей событием», — отметили в правительстве региона.

Отмечается, что в регионе также пройдут фотодокументальные выставки, тематические вечера памяти, уроки мужества и другие общественные мероприятия.

23 февраля 1944 года под кодовым названием «Чечевица» началась спецоперация по насильственному выселению почти полумиллиона чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию.

После выселения жителей Чечено-Ингушская АССР была упразднена — ее территории отошли к вновь созданной Грозненской области, Дагестанской, Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР.