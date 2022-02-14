Депортация

В Ингушетии пройдет траурное мероприятие к 78-й годовщине депортации

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На Мемориале памяти и славы в Назрани 23 февраля пройдет траурное мероприятие к 78-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Памятные мероприятия планируется провести на Мемориале памяти и славы в Назрани. На территории мемориального комплекса «Слава» в Малгобека также отметят День защитника Отечества, дата которого совпадает с трагическим для ингушей событием», — отметили в правительстве региона.

Отмечается, что в регионе также пройдут фотодокументальные выставки, тематические вечера памяти, уроки мужества и другие общественные мероприятия.
23 февраля 1944 года под кодовым названием «Чечевица» началась спецоперация по насильственному выселению почти полумиллиона чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию.

После выселения жителей Чечено-Ингушская АССР была упразднена — ее территории отошли к вновь созданной Грозненской области, Дагестанской, Северо-Осетинской АССР и Грузинской ССР.

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