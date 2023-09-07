Соревнования проводятся в индивидуальном первенстве в следующих категориях: блочный лук, инстинктив, баре-боу, олимпик, лонг-боу и исторический лук.

Трасса, состоящая из 12+12 имитирующих животных мишеней, даст участникам состязаний возможность испытать свою ловкость, точность и стратегическое мышление. Также в рамках основного турнира на территории дома отдыха пройдет 2D-турнир для детей до 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе Федерации стрельбы из лука, арбалета республики, каждому участнику необходимо внести взнос — 1000 рублей. Для детей участие бесплатное. Заявки принимаются на WhatsApp по номеру +7-963-398-98-98.

Победителям и призерам будут вручены награды в каждой категории. После награждения победителей основного турнира состоится розыгрыш переходящего кубка клуба «Адвай» и других ценных призов.

Отмечается, что организатор турнира — вице-президент Федерации стрельбы из лука и арбалета Ингушетии Адам Цечоев.