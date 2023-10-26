В Ингушетии пройдет турнир по боксу памяти погибших в СВО
В республике состоится турнир по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященный памяти погибших в ходе специальной военной операции, рассказал газете «Ингушетия» руководитель регионального комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.
«Одним из основных способов профилактики наркомании является занятость молодежи спортом, образованием, работой и творчеством. Сейчас выбрали направление спорт. Мы решили посвятить турнир нашим ребятам, погибшим в ходе специальной военной операции», — рассказал он.
По его словам, турнир пройдет с 31 октября по 3 ноября в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по боксу.
«Соревнования проводятся в 13 весовых категориях, в каждой категории будет 4 призера, всего получается 52 человека», — добавил председатель КДМ.
Адам Мальсагов отметил, что для призеров подготовлены кубки, медали и грамоты.
Отмечается, что спортивное мероприятие направлено на профилактику наркомании в молодежной среде. Заявки на участие подали уже более 80 человек.