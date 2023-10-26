В Ингушетии пройдет турнир по боксу памяти погибших в СВО

«Одним из основных способов профилактики наркомании является занятость молодежи спортом, образованием, работой и творчеством. Сейчас выбрали направление спорт. Мы решили посвятить турнир нашим ребятам, погибшим в ходе специальной военной операции», — рассказал он.

По его словам, турнир пройдет с 31 октября по 3 ноября в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

«Соревнования проводятся в 13 весовых категориях, в каждой категории будет 4 призера, всего получается 52 человека», — добавил председатель КДМ.

Адам Мальсагов отметил, что для призеров подготовлены кубки, медали и грамоты.

Отмечается, что спортивное мероприятие направлено на профилактику наркомании в молодежной среде. Заявки на участие подали уже более 80 человек.