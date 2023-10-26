Соревнования

В Ингушетии пройдет турнир по боксу памяти погибших в СВО

0

В республике состоится турнир по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященный памяти погибших в ходе специальной военной операции, рассказал газете «Ингушетия» руководитель регионального комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.

«Одним из основных способов профилактики наркомании является занятость молодежи спортом, образованием, работой и творчеством. Сейчас выбрали направление спорт. Мы решили посвятить турнир нашим ребятам, погибшим в ходе специальной военной операции», — рассказал он.

По его словам, турнир пройдет с 31 октября по 3 ноября в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по боксу.

«Соревнования проводятся в 13 весовых категориях, в каждой категории будет 4 призера, всего получается 52 человека», — добавил председатель КДМ.

Адам Мальсагов отметил, что для призеров подготовлены кубки, медали и грамоты.

Отмечается, что спортивное мероприятие направлено на профилактику наркомании в молодежной среде. Заявки на участие подали уже более 80 человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Ингушрегионводоканал» задолжал своим работникам более 29 млн рублей
В отдаленном селе Аршты Ингушетии строят 4-километровый водопровод
Досрочно планируется завершить капремонт дороги «Карабулак — Гайрбек-Юрт» в Ингушетии
Госавтоинспекция Ингушетии призывает родителей контролировать детей в период каникул
В селе Пседах Ингушетии обнаружены снаряды времен ВОВ
Избившие подозреваемого четверо полицейских в Ингушетии требовали передать им квартиру
Предположительно поддельное удостоверение борца с коррупцией изъяли у жителя Ингушетии
В Ингушетии неизвестные похитили 400 тыс. рублей из частного дома
В столице Ингушетии загорелся автомобиль Mercedes-Benz
Калиматов обсудил с сенаторами и депутатами Госдумы подготовку к празднованию 100-летия государственности Ингушетии
В Малгобеке Ингушетии модернизируют освещение на улице Нурадилова

Главное

Яндекс.Метрика

 