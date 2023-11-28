В Ингушетии пройдет турнир по настольному теннису среди незрячих

«29 ноября в 10 часов во Дворце спорта пройдет открытый региональный турнир по настольному теннису (спорт слепых) «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов», — рассказал собеседник.

По его словам, в соревнованиях примут участие девочки и юноши до 14 лет.

Отмечается, что организатором мероприятия выступает Ингушская региональная организация Федерации спорта слепых, при поддержке Фонда президентских грантов.

Номер телефона для справок: 8 (928)107-73-79.