В Ингушетии пройдет внеочередная конференция профсоюза работников АПК

Заместитель председателя профсоюза работников АПК Ингушетии Юсуп Чахкиев обратил внимание на особо острые проблемы, с которыми сталкиваются представители движения в своей деятельности, и обозначил некоторые пути их решения.

Чахкиев подчеркнул, что в регионе идет активное восстановление и развитие профсоюзов в сфере агропромышленного комплекса, повышается эффективность их работы.

«Профсоюз работников АПК региона практически восстановлен, уже заключено 12 коллективных договоров. Но главной целью сегодня остается численное увеличение профсоюзного членства в республике», — цитирует Чахкиева пресс-служба Минсельхоза Ингушетии.

По его словам, основные задачи профсоюза состоят в защите социально-трудовых прав и интересов работников и ветеранов отрасли, учащейся молодежи профильных высших и средних учебных заведений, участии в формировании и реализации социальных программ, направленных на улучшение качества жизни тружеников агропромышленного комплекса. А также контролировать соблюдение работодателями и их представителями трудового законодательства.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что новый исторический этап развития общества требует от профсоюза работников АПК серьезной перестройки деятельности. По их мнению, необходимо вести конструктивный диалог как с собственниками предприятий и их представителями, так и с представителями органов государственной власти, отстаивая права и интересы своих членов.

Отмечается, что в ходе мероприятия было принято решение о проведении 8 декабря текущего года внеочередной конференции профсоюзной организации работников АПК.