В Ингушетии пройдет военно-патриотический марафон «Тропа мужества»
На базе спортивно-тренировочного центра «Мужичи» стартует межрегиональный военно-патриотический спортивный марафон «Тропа мужества», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.
Мероприятие проводится в рамках проекта Магомета Барханоева «Тропа мужества Z», ставшего победителем на Всероссийском грантовом конкурсе среди физических лиц в 2022 году.
По словам собеседника издания, полоса препятствий практически полностью готова. В эту субботу, 14 октября, участники марафона из всех регионов СКФО прибудут в республику.
Помимо спортивных соревнований, для конкурсантов подготовлена культурная программа, экскурсии, лекции на военно-патриотические темы.
Отметим, что проект реализуется при поддержке министерства спорта республики и комитета по делам молодежи. Спонсором марафона выступает сеть заправочных станций M-G1.