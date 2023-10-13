В Ингушетии пройдет военно-патриотический марафон «Тропа мужества»

Мероприятие проводится в рамках проекта Магомета Барханоева «Тропа мужества Z», ставшего победителем на Всероссийском грантовом конкурсе среди физических лиц в 2022 году.

По словам собеседника издания, полоса препятствий практически полностью готова. В эту субботу, 14 октября, участники марафона из всех регионов СКФО прибудут в республику.

Помимо спортивных соревнований, для конкурсантов подготовлена культурная программа, экскурсии, лекции на военно-патриотические темы.

Отметим, что проект реализуется при поддержке министерства спорта республики и комитета по делам молодежи. Спонсором марафона выступает сеть заправочных станций M-G1.