Акция

В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

0

Ингушетия в очередной раз присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

28 августа в центральной библиотеке города Сунжи, которая поддерживает акцию не первый год, состоится демонстрация трех популярных фильмов: в 10:00 — художественного фильма «Американская трагедия» (16+), снятого по одноименному роману американского писателя Теодора Драйзера; в 13:00 — художественного фильма на социальную тему «Игла» (16+); в 15:00 — семейного анимационного фильма «Райя и последний дракон» (6+).

Для поклонников кино будет подготовлена выставка самых экранизируемых произведений. Также участников акции ждёт встреча с гитаристом Асланом Евлоевым — автором музыки и слов собственных песен, который также исполнит песни Виктора Цоя из фильма «Игла».

Библиотека находится по адресу: г. Сунжа, ул. Демченко, 65 (бывший корпус ИнгГУ).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минтруд России сообщил о выплатах инвалидам и потерявшим кормильца по 10 тыс. рублей
В Ингушетии досрочно завершили нацпроект «Безопасные качественные дороги»
На базе топливно-энергетического колледжа в Ингушетии открылась аудитория «Газпрома»
Путин потребовал от банков вернуть списанные за долги социальные выплаты «задним числом»
Мнение эксперта. Ераки Гантемиров: «Интерес избирателей к выборам по всей стране значительно возрос»
За последние два года в Ингушетии начали работать 10 крупных предприятий
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
На односменный режим работы школы Ингушетии смогут перейти не ранее 2025 года — Калиматов
В текущем году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился на 3%
Проблемы с перечислением пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет связаны с нехваткой средств – Минтруд Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню российского кино

Главное

Яндекс.Метрика

 