В Ингушетии пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

28 августа в центральной библиотеке города Сунжи, которая поддерживает акцию не первый год, состоится демонстрация трех популярных фильмов: в 10:00 — художественного фильма «Американская трагедия» (16+), снятого по одноименному роману американского писателя Теодора Драйзера; в 13:00 — художественного фильма на социальную тему «Игла» (16+); в 15:00 — семейного анимационного фильма «Райя и последний дракон» (6+).

Для поклонников кино будет подготовлена выставка самых экранизируемых произведений. Также участников акции ждёт встреча с гитаристом Асланом Евлоевым — автором музыки и слов собственных песен, который также исполнит песни Виктора Цоя из фильма «Игла».

Библиотека находится по адресу: г. Сунжа, ул. Демченко, 65 (бывший корпус ИнгГУ).