Панкратион

В Ингушетии пройдет всероссийский турнир по панкратиону памяти Уматгирея Барханоева

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В Ингушетии пройдет II Всероссийский лично-командный турнир по спортивной борьбе в дисциплине панкратион памяти последнего защитника Брестской крепости Уматгирея Барханоева.

В соревнованиях, которые стартуют 7 октября текущего года, примут участие атлеты из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, главный партнёр и спонсор турнира — основатель и президент Фонда поддержки и помощи семьям военнослужащих — участников специальной военной операции, член партии «Единая Россия», видный общественный деятель и меценат Рамзан Хутиев.

Отмечается, что судейская коллегия состязаний представлена судьями высшей категории из Федерации спортивной борьбы России. Административное сопровождение и поддержку турнира оказывает Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия.

«Турнир пройдёт на базе спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе в Назрани, торжественное открытие состоится с 14 до 14:30 часов», — отметил представитель Федерации спортивной борьбы региона.

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