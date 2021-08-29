В Ингушетии пройдет юбилейный фестиваль бейсджампинга «Легенды гор» памяти экстремала Глеба Вореводина

Вопросы подготовки к мероприятию были обсуждены на рабочем совещании под руководством первого заместителя председателя правительства региона Олега Фурсова.

В этом году фестиваль в республике проводится в десятый раз, торжественное открытие состоится 10 сентября в Джейрахском районе в единственном в стране клубе бейсджампинга «Легенды гор» имени Вореводина.

Как сообщил организатор фестиваля Халид Танкиев, в нем примут участие 15 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Минска, Рязани, Екатеринбурга.

По его словам, в программе фестиваля показательные прыжки со Столовой горы (Маьт-Лоам) в первой половине дня. Экстремальные прыжки будут совершаться посредством тканевого костюма, имитирующего крылья Вингсьют (Wingsuit). Желающие увидеть это захватывающее зрелище смогут это сделать на смотровой площадке башенного комплекса Бейни.

Отмечается, что в текущем году состоялась регистрация Межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Национальной федерации бейсджампинг». Кроме того, в планах федерации в 2022 году организовать первый чемпионат бейсджампинга, данное мероприятие будет освещаться многокамерной онлайн трансляцией.

При проведении фестиваля организаторами будут предусмотрены все меры безопасности. На этом сделал акцент и Фурсов. Главе Джейрахского района Ахмеду Льянову было рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников, оказать содействие в организации дежурства МЧС, выделении машины скорой помощи и другое.

Вместе с тем, вице-премьер указал на необходимость в определении места для парковки автомобилей на 200-300 человек и для установки торговых павильонов.

Комитету по туризму республики было рекомендовано дополнительно оповестить жителей и гостей субъекта о фестивале через СМИ.

Фурсов подчеркнул, что развитие туризма, создавая больше событий в этом направлении — одна из приоритетных задач, которую ставит перед исполнительной властью руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов. «Правительство региона заинтересовано в поддержке такого движения. Но, нас волнует безопасность участников фестиваля, и мы должны отнестись к этому с особым вниманием. Также важно обеспечить массовость туристов этого мероприятия», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, в 2012 году первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба «Легенды гор» и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга. С 2012 года фестиваль проводится ежегодно.