Мероприятие

В Ингушетии пройдут мероприятия по санитарной очистке берегов реки Сунжа

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В рамках проведения экологического праздника День реки Сунжа, приуроченного к Всероссийской акции «Вода России», 30 сентября текущего года на территории Назрановского района пройдут мероприятия по санитарной очистке прибрежных территорий.

Жителей республики призвали принять активное участие в данной акции. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, все участники мероприятия будут обеспечены необходимым разнообразным инвентарём.

«В республике, в частности Назрановском районе, уделяется большое внимание охране окружающей среды родного края, о чем свидетельствует активная работа, проведенная нами за последние годы», — подчеркнули организаторы экологического мероприятия.

Напомним, река Сунжа — самый крупный водный объект Ингушетии. Общая протяженность реки — 278 км, 66,5 км из них — на территории региона.

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