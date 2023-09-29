В Ингушетии пройдут мероприятия по санитарной очистке берегов реки Сунжа
В рамках проведения экологического праздника День реки Сунжа, приуроченного к Всероссийской акции «Вода России», 30 сентября текущего года на территории Назрановского района пройдут мероприятия по санитарной очистке прибрежных территорий.
Жителей республики призвали принять активное участие в данной акции. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, все участники мероприятия будут обеспечены необходимым разнообразным инвентарём.
«В республике, в частности Назрановском районе, уделяется большое внимание охране окружающей среды родного края, о чем свидетельствует активная работа, проведенная нами за последние годы», — подчеркнули организаторы экологического мероприятия.
Напомним, река Сунжа — самый крупный водный объект Ингушетии. Общая протяженность реки — 278 км, 66,5 км из них — на территории региона.