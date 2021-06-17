В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби 22 июня

15 июня в социальных сетях стартовал флешмоб «Читаем про Героев», который продлится до 22 июня. Для участия в нем надо записать видео с чтением стихов или прозы про героев Великой Отечественной войны и опубликовать его в соцсетях с хештегом #читаемпрогероев.

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани проходит выставка «Вспомним их поименно» ко Дню памяти сотрудников МВД, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Выставка продлится до 30 июня. Выставка с таким же названием проходит и в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова. А 22 июня в 11:00 в Мемориальном комплексе жертвам репрессий состоится квест-игра «История Победы» к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева и ЦБС Республики Ингушетия 20-25 июня состоятся обзорные книжно-иллюстративные выставки «Величие духа и доблести». В главной библиотеке республики 21 июня состоится также электронная презентация «Они защищали Брестскую крепость».

В Центре культурного развития Магаса 22 июня состоится конкурс чтецов среди воспитанников учреждения «Есть у войны печальный день». Начало мероприятия — в 11:00.

В детской художественной школе Сунженского района 22 июня в 11:00 откроется выставка работ учащихся «Война — глазами детей».

В Домах культуры региона также пройдет ряд акций в память об этих трагических событиях.