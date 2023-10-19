В Ингушетии пройдут межрегиональные соревнования спартакиады МЧС России

Соревнования в гиревом спорте с участием порядка 40 человек будут проходить в двух дисциплинах — рывок и толчок.

Команды региональных главков МЧС из семи субъектов, входящих в СКФО, будут разбиты по весовым категориям от 63 до 85+ кг.

«Эти соревнования подведут черту всех состязаний в рамках северокавказской спартакиады между подразделениями чрезвычайного ведомства России. Команда занявшее первое место будут принимать участие в спартакиаде в Москве в ноябре этого года», — отметили в МЧС по республике.