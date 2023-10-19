Спартакиада

В Ингушетии пройдут межрегиональные соревнования спартакиады МЧС России

0

Во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани 25 октября текущего года пройдут состязания спартакиады МЧС России среди команд из регионов СКФО, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Соревнования в гиревом спорте с участием порядка 40 человек будут проходить в двух дисциплинах — рывок и толчок.

Команды региональных главков МЧС из семи субъектов, входящих в СКФО, будут разбиты по весовым категориям от 63 до 85+ кг.

«Эти соревнования подведут черту всех состязаний в рамках северокавказской спартакиады между подразделениями чрезвычайного ведомства России. Команда занявшее первое место будут принимать участие в спартакиаде в Москве в ноябре этого года», — отметили в МЧС по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В правительстве Ингушетии обсудили вопросы ликвидации задолженностей по зарплате
Ингушский спортсмен Исмаил Барахоев примет участие в первенстве мира по греко-римской борьбе
В Ингушетии стартует конкурс «Хлебосольная Россия — 2023»
В селе Средние Ачалуки Ингушетии начали раздачу повесток призывникам
На ремонт дороги к ФАД «Кавказ» из села Яндаре Ингушетии выделено 29 млн рублей
В Ингушетии 25 октября торжественно откроется Международный кинофестиваль «Золотая Башня»
В Ингушетии предпринимателей привлекут к ответственности за уклонение от регистрации в налоговой
К трем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение гранаты
На строительство дамбы для защиты домов от подтоплений в Ингушетии выделят 2 млн рублей
Власти Ингушетии окажут помощь вернувшимся русским в приватизации квартир
При пожаре в Ингушетии погиб один человек

Главное

Яндекс.Метрика

 