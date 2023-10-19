В Ингушетии пройдут межрегиональные соревнования спартакиады МЧС России
Во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани 25 октября текущего года пройдут состязания спартакиады МЧС России среди команд из регионов СКФО, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Соревнования в гиревом спорте с участием порядка 40 человек будут проходить в двух дисциплинах — рывок и толчок.
Команды региональных главков МЧС из семи субъектов, входящих в СКФО, будут разбиты по весовым категориям от 63 до 85+ кг.
«Эти соревнования подведут черту всех состязаний в рамках северокавказской спартакиады между подразделениями чрезвычайного ведомства России. Команда занявшее первое место будут принимать участие в спартакиаде в Москве в ноябре этого года», — отметили в МЧС по республике.