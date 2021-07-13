Ярмарка

В Ингушетии пройдут сельскохозяйственные ярмарки в преддверии праздника Курбан-байрам

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Минсельхоз Ингушетии сообщил, что в преддверии праздника Курбан-байрам (Г1урб) с 17 по 19 июля текущего года в республике пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Для проведения мероприятий администрациями городов и районов региона отведены специализированные территории под создание загонов, где жителям будет реализовываться мелкий и крупный рогатый скот.

Так, 17 июля ярмарка состоится на сельскохозяйственном рынке в Сунже, 18 июля — на рынке «Изобилие» в Малгобеке, 19 июля ярмарка состоится на площадке напротив рынка «Магас» (в районе Аланских ворот). Время работы ярмарок — с 9:00 до 13:00.

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