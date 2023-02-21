Благотворительность

В Ингушетии пройдёт марафон по сбору средств участникам СВО «Народный фронт. Всё для победы!»

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В эфире НТРК «Ингушетия» 21 февраля с 14.00 до 16.00 пройдет марафон по сбору средств участникам СВО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Как сообщила телерадиокомпания, на экране телевизора будет транслироваться региональный QR-код. Во время марафона можно будет перевести любую сумму в поддержку земляков-участников СВО.

Отмечается, что все собранные средства пойдут на закупку всего необходимого военнослужащим из Ингушетии, находящимся в зоне СВО.

Организаторы акции сообщают, что также можно передать необходимые бойцам вещи и гостинцы в пункт сбора по адресу г. Назрань, ул. Чеченская, 8а, тел.. 8 (8732) 22-27-99.

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