В Ингушетии пройдёт первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День джигита»

«Это уникальный проект для Ингушетии, направленный на сохранение лучших традиций национального танца и недопущения дальнейшего ухудшения ситуации с внесценическим исполнением лезгинки», — отметили в комитете по делам молодежи республики.

Данный проект позволит детально познакомить подрастающее поколение региона с этикетом танца, а также привлечь внимание общественности к необходимости сохранения основ лезгинки, её вековых традиций.

Отмечается, что уникальность проекта «Ритмы гор» заключается в том, что даёт возможность представителям молодёжи, учащимся и студентам получить знания и навыки в танцах народов Кавказа, а также проявить полученный опыт.