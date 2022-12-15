Фестиваль

В Ингушетии пройдёт первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День джигита»

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Во Дворце культуры города Назрани 16 декабря пройдёт первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День джигита» в рамках реализации проекта «Ритмы гор», ставшего победителем конкурса молодёжных проектов СКФО среди НКО в 2022 году.

«Это уникальный проект для Ингушетии, направленный на сохранение лучших традиций национального танца и недопущения дальнейшего ухудшения ситуации с внесценическим исполнением лезгинки», — отметили в комитете по делам молодежи республики.

Данный проект позволит детально познакомить подрастающее поколение региона с этикетом танца, а также привлечь внимание общественности к необходимости сохранения основ лезгинки, её вековых традиций.

Отмечается, что уникальность проекта «Ритмы гор» заключается в том, что даёт возможность представителям молодёжи, учащимся и студентам получить знания и навыки в танцах народов Кавказа, а также проявить полученный опыт.

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