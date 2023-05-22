В Ингушетии работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

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Роспотребнадзор по Ингушетии предупредил о наступлении сезона активности клещей, в связи с этим специалисты-эпидемиологи ведомства с 15 по 26 мая проводят консультации населения по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других опасных заболеваний.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, клещи распространены на всей территории России. При укусе инфицированного клеща человек может заразиться различными инфекциями. Наиболее опасные из них — клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия. Эти заболевания могут приводить к тяжелым и необратимым последствиям — параличам, нарушениям функций мозга, поражениям суставов и внутренних органов, инфекционно-токсическому шоку.

В рамках работы горячей линии специалисты рассказывают, как защитить себя от укуса клеща, какими репеллентами можно воспользоваться, чем обработать дачный участок, как правильно одеваться при отдыхе на природе, что делать и куда обращаться, если все же произошло присасывание клеща, как не пропустить основные признаки болезни. Кроме того, граждане смогут узнать о вакцинации от клещевого энцефалита.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). Операторы принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами управлений проводятся в соответствии с режимом работы.

Напомним, помимо информирования населения, сотрудники Роспотребнадзора ведут масштабную работу по борьбе с популяцией клещей. В частности, несколько раз за сезон проводится обработка инсектоакарицидными средствами зон высокого риска заражения.

 

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