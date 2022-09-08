Землетрясение

В Ингушетии рано утром произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла

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На территории города Карабулака Ингушетии сегодня в 06:50 мск произошло незначительное сейсмособытие на глубине 16 км магнитудой на поверхности 2,3 балла.

По уточненным данным, землетрясение в населенных пунктах республики не ощущалось.

В Главное управление МЧС по региону от жителей звонков не поступало. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается.

Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

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