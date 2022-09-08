В Ингушетии рано утром произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла
На территории города Карабулака Ингушетии сегодня в 06:50 мск произошло незначительное сейсмособытие на глубине 16 км магнитудой на поверхности 2,3 балла.
По уточненным данным, землетрясение в населенных пунктах республики не ощущалось.
В Главное управление МЧС по региону от жителей звонков не поступало. Погибших и пострадавших нет. Разрушений также не наблюдается.
Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.