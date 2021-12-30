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В Ингушетии раньше срока построили три объекта водоснабжения

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В республике в этом году успешно реализован федеральный проект «Чистая вода», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Строительство водопровода, насосной станции и резервуара в Малгобеке, водопроводной сети в поселке Восточный в Сунже, а также бурение и обустройство артезианской скважины в Троицком завершено досрочно», — сказал представитель ведомства.

По информации министерства, реализация упомянутых мероприятий позволила решить вопрос качественного водоснабжения более 10 тыс. человек, покрыть дефицит питьевой воды и уменьшить потери при эксплуатации, пояснил собеседник газеты.

Кроме того, в 2022 году в селе Вознесенское будет продолжено строительство насосной станции и водопровода для водоснабжения населённого пункта Аки-Юрт. На текущий момент готовность объекта составляет 60%.

В рамках проекта до 2024 года планируется увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на 35 тыс. человек (79% населения).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года региону выделят 853,68 млн руб. из федерального бюджета.

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