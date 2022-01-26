В Ингушетии раскрыли ОПГ, торговавшую оружием и наркотиками

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники силовых структур задержали нескольких участников группы, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также наркотиков», — отметил источник.

По его данным, по местам проживания фигурантов были проведены обыски, по итогам которых изъято оружие.