Криминал

В Ингушетии раскрыли ОПГ, торговавшую оружием и наркотиками

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Правоохранительные органы задержали участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обороте оружия и наркотических средств, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники силовых структур задержали нескольких участников группы, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также наркотиков», — отметил источник.

По его данным, по местам проживания фигурантов были проведены обыски, по итогам которых изъято оружие.

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