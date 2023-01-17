В Ингушетии рассчитают количество зверей по следам на снегу

«Зимний маршрутный учет — это вид мониторинга и учета численности и плотности охотничьих животных и птиц. Важным условием для проведения ЗМУ является наличие устойчивого снежного покрова», — сообщил сотрудник экологического ведомства корреспонденту газеты «Ингушетия».

Специалисты будут проводить регистрацию следов животных суточной давности. Все старые следы стираются и маршрут проходится еще раз. Именно так и определяется наиболее точное число и видов зверей.

Данные о численности и плотности животных, которые обитают в Ингушетии, станут известны в апреле.