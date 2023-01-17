В Ингушетии рассчитают количество зверей по следам на снегу

0

В течение двух месяцев охотинспекторы будут фиксировать следы животных и определять их количество на лесной территории Ингушетии, сообщает пресс-служба Минприроды РИ.

«Зимний маршрутный учет — это вид мониторинга и учета численности и плотности охотничьих животных и птиц. Важным условием для проведения ЗМУ является наличие устойчивого снежного покрова», — сообщил сотрудник экологического ведомства корреспонденту газеты «Ингушетия».

Специалисты будут проводить регистрацию следов животных суточной давности. Все старые следы стираются и маршрут проходится еще раз. Именно так и определяется наиболее точное число и видов зверей.

Данные о численности и плотности животных, которые обитают в Ингушетии, станут известны в апреле.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Ингуши — защитники Ленинграда»
В Назрановском районе Ингушетии назначили главу с приставкой «и. о.»
Жителей Ингушетии предостерегли от нового способа мошенничества
В ближайшем будущем в Ингушетии появится собственный семенной фонд
В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство новой участковой больницы
В Ингушетии готовятся к республиканскому конкурсу юных концертмейстеров «Сфорцандо»
Единороссы Ингушетии оказывают поддержку семьям военных, участвующих в СВО
Краеведческий музей Ингушетии представляет мультимедийную выставку «Искра надежды»
Юные борцы из Ингушетии стали призёрами открытого межрегионального турнира в Грозном
Уровень исполнения нацпроектов в Ингушетии в прошлом году достиг рекордных 98%
В Ингушетии проходит чемпионат по футболу среди министерств и ведомств

Главное

Яндекс.Метрика

 