В Ингушетии расширены меры социальной поддержки участников СВО

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев, в режиме видеосвязи принимавший участие в общероссийской онлайн-конференции в Государственной Думе, под руководством члена комитета по обороне нижней палаты парламента Дмитрия Кузнецова.

Мероприятие прошло в рамках общенационального проекта «Мониторинг региональной помощи мобилизованным».

Евлоев сообщил, что руководством республики ведется поддержка не только семей мобилизованных, но и всех военнослужащих. Участникам СВО и их семьям оказывается, в том числе, материальная помощь.

Также организовано материально-техническое обеспечение граждан, призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, заключивших контракты с Минобороны России.

«Для этих целей нами приобретена экипировочная продукция: вещевое обмундирование, бронежилеты и стальные шлемы, плащ-палатки, спальные мешки, средства гигиены, аптечки, средства связи, словом, все необходимое», — проинформировал вице-премьер.

Евлоев добавил, что указом руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова для семей участников СВО предусмотрено предоставление более 20 мер социальной поддержки, которые касаются практически всех сфер жизнедеятельности, включая трудоустройство, здравоохранение, образование, ЖКХ, освобождения от налоговых платежей, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.