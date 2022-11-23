В Ингушетии расширят и укрепят мост над рекой Сунжа между селениями Экажево и Сурхахи

«Здесь уже дан старт работе. Обновление моста позволит в разы увеличить грузоподъёмность и его пропускную способность. Объект аварийный, и на сегодняшний день нужно незамедлительно осуществлять реконструкцию сооружения. Такую оценку состояния дали специалисты», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, на данный момент длина моста составляет 84 м, а ширина — 9 м. После реконструкции новый мост станет длиной в 96 м и шириной в 14,7 м.

«Дорожники установят железобетонные балки с водоотводом и гидроизоляцией, построят тротуар с двух сторон, перила, барьерные ограждения и нанесут разметку термопластиком», — добавил Глава региона.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году мы в Ингушетии ввели в эксплуатацию 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе два мостовых сооружения общей протяженностью более 17 км.