В Ингушетии расследуют дело о загрязнении реки Сунжа с ущербом в 733 млн рублей

«На данный момент мы расследуем дело о загрязнение реки Сунжа с ущербом в более 733 млн рублей. Данный водный объект является местом отдыха местных жителей. В ходе проведенной работы прокурором региона выяснилось, что в нарушение законодательства «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды» в водоохранной зоне реки Сунжа имеются навалы строительных отходов. Необходимо отметить, что специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили там порчу грунта на берегу в результате загрязнения, возникшего при сбросе туда строительных отходов общей площадью около 9 тыс. кв. метров», — сказал собеседник.

По его словам, прокуратурой Назрановского района республики материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности виновных лиц.

По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 250 (загрязнение вод) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокурора региона.