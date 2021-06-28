Прокуратура

В Ингушетии расследуют дело о загрязнении реки Сунжа с ущербом в 733 млн рублей

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Прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сунжа вследствие сброса туда строительных отходов общей площадью около 9 тыс. кв. метров. Сумма ущерба составила более 733 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«На данный момент мы расследуем дело о загрязнение реки Сунжа с ущербом в более 733 млн рублей. Данный водный объект является местом отдыха местных жителей. В ходе проведенной работы прокурором региона выяснилось, что в нарушение законодательства «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды» в водоохранной зоне реки Сунжа имеются навалы строительных отходов. Необходимо отметить, что специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили там порчу грунта на берегу в результате загрязнения, возникшего при сбросе туда строительных отходов общей площадью около 9 тыс. кв. метров», — сказал собеседник.

По его словам, прокуратурой Назрановского района республики материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности виновных лиц.

По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 250 (загрязнение вод) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли).

На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокурора региона.

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