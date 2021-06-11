ДТП

В Ингушетии расследуют гибель двух взрослых и ребенка в ДТП

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Возбуждено уголовное дело по факту автомобильной аварии, в результате которой погибли три человека, сообщили газете «Ингушетия» пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, 22 мая 2021 года примерно в 14 часов на автодороге «Назрань-Плиево» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21140» и «ВАЗ-21099» под управлением 20 — и 43-летнего жителей республики. В результате инцидента от полученных телесных повреждений оба скончались при доставлении в больницу», - сказал представитель ведомства.

По его словам, 10-летний сын водителя автомобиля «ВАЗ-21099 » с различными телесными повреждениями был госпитализирован в детскую больницу. К сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось, он скончался 24 мая.

Уголовное дело завели по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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