Криминал

В Ингушетии расследуют хищение 1,2 млн рублей при строительстве государственного детсада

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,2 млн рублей, выделенных на строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Согласно проектно-сметной документации и актам приемки выполненных работ строительство детского сада проведено в полном объеме, заказчиком произведена оплата. Однако в ходе проверки выявлен факт невыполнения строительных работ по благоустройству и озеленению территории детского сада, которые также входили в условия контракта», — говорится сообщении.

Отмечается, что путем завышения объемов и стоимости выполненных работ подрядной организацией совершено хищение бюджетных денежных средств на общую сумму около 1,2 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.

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