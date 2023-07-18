В Ингушетии расследуют хищение 1,2 млн рублей при строительстве государственного детсада
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,2 млн рублей, выделенных на строительство детского сада на 220 мест в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Согласно проектно-сметной документации и актам приемки выполненных работ строительство детского сада проведено в полном объеме, заказчиком произведена оплата. Однако в ходе проверки выявлен факт невыполнения строительных работ по благоустройству и озеленению территории детского сада, которые также входили в условия контракта», — говорится сообщении.
Отмечается, что путем завышения объемов и стоимости выполненных работ подрядной организацией совершено хищение бюджетных денежных средств на общую сумму около 1,2 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.