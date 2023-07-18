В Ингушетии расследуют хищение 1,2 млн рублей при строительстве государственного детсада

«Согласно проектно-сметной документации и актам приемки выполненных работ строительство детского сада проведено в полном объеме, заказчиком произведена оплата. Однако в ходе проверки выявлен факт невыполнения строительных работ по благоустройству и озеленению территории детского сада, которые также входили в условия контракта», — говорится сообщении.

Отмечается, что путем завышения объемов и стоимости выполненных работ подрядной организацией совершено хищение бюджетных денежных средств на общую сумму около 1,2 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.