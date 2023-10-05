Хищение

В Ингушетии расследуют хищение нефти почти на 700 млн рублей

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В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Фирма «Промхим», который подозревается в хищении нефтепродуктов ООО «Газпром ГНП продажи» на сумму почти в 700 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В отношении генерального директора ООО «Фирма «Промхим» возбуждено уголовное дело по факту хищения с неустановленными лицами имущества ООО «Газпром ГНИ продажи» в виде нефтепродуктов на общую сумму свыше 694 млн рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата).

В рамках инкриминируемой статьи руководителю грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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