В Ингушетии расследуют хищение нефти почти на 700 млн рублей
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Фирма «Промхим», который подозревается в хищении нефтепродуктов ООО «Газпром ГНП продажи» на сумму почти в 700 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«В отношении генерального директора ООО «Фирма «Промхим» возбуждено уголовное дело по факту хищения с неустановленными лицами имущества ООО «Газпром ГНИ продажи» в виде нефтепродуктов на общую сумму свыше 694 млн рублей», — рассказал собеседник.
По его словам, фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК России (присвоение или растрата).
В рамках инкриминируемой статьи руководителю грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.