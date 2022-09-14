Прокуратура

В Ингушетии расследуют мошенничество на 27,5 млн руб. при отчуждении сельхозземель

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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при отчуждении земель сельхозназначения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«При проверке по обращению руководителя ГУП «Назрановское» установлено, что в 2017 год на основании фиктивных документов было переоформлено право собственности на земельный участок площадью 80 тыс. кв. м, ранее принадлежащий предприятию на праве хозяйственного ведения», — сказал представитель ведомства.

По его информации, кадастровая стоимость земли составила более 27,5 млн рублей.

Дело на основании материалов прокуратуры будут расследовать по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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