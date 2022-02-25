В Ингушетии расследуются дела о причинении вреда здоровью роженицам перинатального центра и их детям

«По данным следствия, в период с 23 января 2021 года по 2 февраля 2022 года, в ходе оказания роженицам в республиканском перинатальном центре медицинской помощи по родоразрешению, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами медучреждения причинен вред здоровью трем жительницам республики, а также троим новорожденным детям», — сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, из-за оказания неквалифицированной медицинской помощи одна из женщин впоследствии скончалась, один ребенок впал в кому, а второй скончался.

Дело расследуют по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), оно соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по аналогичным признакам.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», 20 января следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о халатности после появления в интернете информации об ухудшении состояния пациентки перинатального центра Мадины Аушевой после родов.

В ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о том, что родственники 35-летней местной жительницы просят проверить действия врачей перинатального центра. С их слов, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось.

В ходе проверки установлено, что в этот день в центр в предродовом состоянии поступила женщина. Врачи оперативно оказали ей медпомощь по родоразрешению. Она родила мальчика. Затем в нарушение требований порядка оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология» женщине проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Дело возбудили по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По требованию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова была уволена главврач перинатального центра. В середине февраля Аушеву перевезли в федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России (Москва).