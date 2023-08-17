В Ингушетии расстреляли прибор учета электроэнергии

В пресс-службе компании напомнили, что энергетики усилили работу по предупреждению и пресечению случаев хищения электроэнергии. Мероприятия подразумевают комплекс мер, в числе которых проверка реального потребления энергоресурса крупными юридическими лицами, предусматривающая установку дорогостоящих приборов учета. В настоящее время в республике смонтировано 25 подобных счетчиков.

В список для проверки включен рынок «Ангушт», расположенный по улице Муталиева города Назрани. Именно здесь энергетики обнаружили акт вандализма: спустя два дня после установки неизвестные расстреляли прибор учета.

Взамен испорченного энергетики установили подменный коммерческий прибор учета, который также был расстрелян. По фактам порчи имущества гарантирующий поставщик направил в правоохранительные органы республики соответствующие заявления.

Ввиду высокой стоимости выведенного из строя оборудования нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 165 УК России — «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 80 тыс. рублей. Также необходимо будет возместить компании нанесенный ущерб: злоумышленник оплатит демонтаж испорченного прибора, покупку нового и его установку.

«Расследование этого факта «Россети Северный Кавказ» возьмут под строгий контроль. И здесь важно понять: подобные прецеденты не станут помехой для начатой нами масштабной работы — проверки реального потребления электроэнергии крупными объектами и наказания энерговоров», — отметил исполняющий обязанности заместителя гендиректора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» Алексей Гончаров.

Энергетики напоминают: борьба с неучтенным потреблением электроэнергии — обязательное условие надежного и качественного электроснабжения. Сетевой комплекс — сложный механизм, и его устойчивое функционирование зависит от многих факторов. Даже на участке с новым оборудованием деятельность «черных» потребителей станет причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, снижения напряжения, провоцируя технологические нарушения и пожары на энергообъектах.

Кроме того, занижая реальный объем использованного ресурса, энерговоры недоплачивают миллионы рублей, предназначенные на обслуживание, техническое переоснащение и модернизацию оборудования. Таким образом действия нарушителей приводят к росту тарифа и аварийным отключениям, в том числе у добросовестных потребителей.