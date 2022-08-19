Коронавирус

В Ингушетии растет число заболевших Covid-19

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В Ингушетии растет число пациентов с Covid-19, если на 16 августа было выявлено 8 новых случаев, то через два дня суточный прирост по коронавирусу составил уже 18.

О том, что нужно быть готовыми к новой волне говорилось на совещании в режиме видеосвязи под руководством министра здравоохранения России Михаила Мурашко, с участием главы Минздрава республики Магомедбашира Балаева.

«Участники совещания отметили, что в стране наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и нужно быть готовым к возможной новой волне», — сказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Как сообщается на сайте управления Роспортебнадзора по республике, на 18 августа в регионе проведено 1 036 801 скрининговых исследований, 41 355 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+18 за сутки).

Всего умерло 550 человек, выздоровело — 40 742.

Госпитализировано 18 человек, 7 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Один пациент в тяжелом состоянии, в отделении реанимации.

45 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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