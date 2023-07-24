В Ингушетии растет потребительская активность

В первом полугодии текущего года Ингушетию посетили около 50 тыс. туристов. Это больше показателя прошлого года на 9%. Рост сложился за счет увеличения количества средств размещения и повышения транспортной доступности. Так, в июне отправление пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге выросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Также в докладе отмечается, что проблему нехватки квалифицированного персонала, которая фиксируется в целом по стране, бизнес Ингушетии решает с помощью собственных программ обучения. Так, крупная швейная фабрика республики для обучения новых сотрудников привлекает иностранных и российских технологов. Это позволяет предприятию избежать сложностей в поиске специалистов. Фабрика также заключила соглашения с несколькими колледжами республики — их студентов приглашают на оплачиваемую практику, а затем предлагают постоянную работу на производстве. Такой подход позволил компании с начала года увеличить объемы производства на 30%.

«Региональная экономика» — это аналитический доклад об экономической ситуации в субъектах страны, в том числе в Ингушетии. В основе документа — официальная статистика, мнения и оценки бизнеса и аналитиков.