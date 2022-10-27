Прокуратура

В Ингушетии расторгнут договор аренды земли ГУПа для фермерского хозяйства

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Республиканская прокуратура через суд добилась признания недействительным договора аренды земельного участка площадью 80 га между государственным сельхозпредприятием и КФХ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Основанием обращения в суд послужили результаты проверки по жалобам граждан о неправомерных действиях Минимущества республики при предоставлении в аренду земельного участка ГУП «Магас» площадью 80 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства», — сказал собеседник издания.

По его словам, договор аренды был заключен без проведения аукциона по продаже земли или аукциона на право заключения договора аренды участка для целей, указанных в заявлении о его предоставлении.

В прокуратуре посчитали, что министерство предоставило земельный участок с нарушениями требований действующего законодательства, что ущемляет права субъектов предпринимательской деятельности — потенциальных претендентов на заключение договора аренды.

Арбитражный суд Ингушетии признал представленные доводы обоснованными и удовлетворил исковое заявление прокуратуры.

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