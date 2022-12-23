В Ингушетии разрабатывается стратегия развития архивной службы республики

Как сообщили в парламенте региона, докладчик подробно остановился на основных направлениях деятельности службы: комплектовании, хранении, учете и использовании документов архивного фонда, а также проинформировал о работе службы в целом.

Отмечается, что общий объем документов архивного фонда Республики Ингушетии на сегодняшний день вместе с муниципальными архивами, составляет 96 676 единиц хранения (архивных дел), сосредоточенных в 410 фондах, из них в Госархиве Ингушетии 34 729 единиц хранения в 72 фондах, это документы как на бумажном носителе, так и кино-, фоно- и фотодокументы.

В настоящее время разрабатывается стратегия развития архивной сферы республики (2023-2033 гг.), которая будет включать вопросы модернизации и цифровой трансформации архивов.

Было также отмечено, что фонды Государственного архива республики пополнены новыми документами и материалами по истории Ингушетии XIX-XX вв. в объеме 8771 кадров, откопированных из фондов ЦГА Северной Осетии, РГВИА, ГАРФ, РГАКФД и РГАСПИ (г. Москва), а также Национального архива Грузии. Все откопированные документы в оцифрованном виде на электронных носителях переданы на хранение в Госархив Ингушетии.

Опубликованы сборники документов по истории Ингушетии XIX века. Издана книга «Боевая, трудовая и спортивная слава Ингушетии», куда включены сведения об уроженцах Ингушетии, награжденных высшими наградами Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации за военные и трудовые заслуги, а также сведения об олимпийских чемпионах.

Проведена работа по выявлению имен уроженцев Ингушетии из электронных баз данных «Подвиг народа» и ОБД «Мемориал», из которых на отчетную дату выявлено 4289 человек. Также по итогам работы за 2021 год выявлено 5 новых имен ингушей, награжденных Георгиевским крестом первой степени, следовательно, учитывая, что это высшая степень этой награды, есть все основания полагать, что они являются полными георгиевскими кавалерами.

Руководитель ведомства обозначил также и главный проблемный вопрос — это дефицит архивных площадей Госархива Ингушетии.

«На сегодняшний день имеющиеся площади архивохранилищ заполнены почти на 100%, и прием на хранение документов ограничен», — отметил он.

Докладчик заверил, что сотрудниками ведется постоянная работа по оптимизации площадей, что позволяет высвободить до 10-15% площади, но это временная мера.