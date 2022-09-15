В Ингушетии разработают дополнительные меры по увеличению сборов платежей за электроэнергию

В совещании приняли участие заместители генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков и Аслан Докшукин, и. о. директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев, директор отделения «Энергосбыт» филиала «Ингушэнерго» Алисхан Дударов, а также и. о. министра энергетики и ЖКХ региона Умар Султыгов.

По данным энергетиков, потребителям, финансируемым из средств республиканского бюджета, в этом году ресурс реализован на 135,5 млн рублей. Оплата произведена в размере 110,1 млн рублей (82,4%). При этом задолженность данной группы потребителей на 1 августа составляет более 186 млн рублей. Подавляющая часть этой суммы — 160,7 млн рублей — сформирована в прошлые годы.

Потребители, финансируемые из средств местного бюджета, за семь месяцев текущего года рассчиталась за 38,7% от общего объема электроэнергии, поставленной им энергокомпанией. Общий долг по данной категории сегодня достиг порядка 445,3 млн рублей.

«Повышение платежной дисциплины — это вопрос стабильного функционирования социально значимых учреждений региона, комфортного быта жителей, развития территории. И общее понимание безусловной важности полных расчетов с гарантирующим поставщиком у нас есть. Предлагаю еще активнее включиться в реализацию проектов по полному погашению дебиторской задолженности потребителей бюджетной сферы. Уверен, что скоординированные совместные действия принесут ощутимые результаты», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков.

«Вы знаете основной проблемный вопрос в этом сегменте потребителей электроэнергии. Большая их часть относится к категории социально значимых «неотключаемых» объектов, что делает невозможным применение по отношению к должникам действенного механизма воздействия — отключение электроснабжения за долги. Наш основной инструмент — претензионно-исковая работа. Этого недостаточно, и энергокомпания работает в условиях постоянного дефицита средств, необходимых, в том числе, для реализации проектов по повышению надежности и качества электроснабжения республики. Нам необходимо ваше содействие», — отметил Рамазан Таршхоев.

Сластенин подчеркнул, что со своей стороны руководство региона готово оказать необходимую поддержку.

«В этой работе не обойтись без жесткого контроля, но параллельно с этим важно проводить разъяснительную работу с потребителями, объяснять, что их обязанность — добросовестная оплата за потреблённые ресурсы», — подчеркнул премьер.

Стороны договорились о реализации совместных мероприятий по повышению платежной дисциплины. В числе приоритетных была обозначена задача по погашению имеющейся задолженности групп потребителей в установленные сроки.