В Ингушетии разработают порядок предоставления земель под ИЖС для мобилизованных

«Инициатива Махмуд-Али Макшариповича была поддержана руководством министерства имущественных и земельных отношений региона. На основании указа Главы республики Минимущество будет проводить развернутую работу по определению и выделению земельных участков гражданам, призванным на военную службу по мобилизации», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в рамках компетенции комплексная работа в этом направлении будет проводиться в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления. Уже назначены должностные лица, ответственные за выполнение возложенных задач, подготовку соответствующих нормативно-правовых актов.

Напомним, Глава Ингушетии подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы страны. Согласно документу, министерство имущественных и земельных отношений республики призвано обеспечить в установленном порядке предоставление гражданам, призванным на военную службу, земельных участков для индивидуального жилищного строительства и подготовку проектов правовых актов республики, предусматривающих условия и порядок предоставления упомянутой меры поддержки.

В рамках документа, управлением делами Главы и правительства Ингушетии совместно с Минфином региона организована работа по предоставлению призванным лицам дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Каждый мобилизованный получил по 100 тыс. рублей от республиканских властей.

Сам руководитель субъекта подчеркнул, что вопрос оказания всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации — детям, родителям, жёнам, близким людям всех защитников Отечества, будет находиться на особом контроле.