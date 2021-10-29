Экология

В Ингушетии разработают проект по обеспечению постоянной подпитки сунженского пруда путем забора воды с горной реки

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На выездном совещании правительства в Сунже принято решение в срочном порядке организовать работы по устранению проблемы высыхания одного из крупнейших в регионе прудов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Кабинета министров.

«Проблема связана с тем, что в результате весенних паводков канал от реки Сунжи, подпитывавший пруд, перекрылся песчаным грунтом. Соответственно, после того как закрылся доступ канала к водоему, начался процесс естественного высыхания», — сказал представитель правительства.

По его информации, после осмотра территории, где проходят река и канал, было принято решение об активизации работ по его расчистке и восстановлению прежнего направления.

Вице-премьер Магомед Евлоев в ходе инспекции поручил специалистам Минприроды и Ингушмелиоводхоза совместными усилиями в кратчайшие сроки решить вопрос, ликвидировав последствия природных явлений. Особое внимание он потребовал уделить проведению соответствующих работ с сохранением экосистемы реки Сунжи. Всю эту работу зампред возьмет на личный контроль.

«Если мы сейчас не примем срочные меры, в дальнейшем это создаст еще большие трудности. Поэтому сейчас важно сконцентрироваться на расчистке канала, возобновив течение от этого русла», — заявил Евлоев.

Помимо этого, на выездном совещании рассматривалась возможность обеспечения постоянной подпитки пруда путем забора воды из реки Ассы. В этой части главам муниципалитетов поручено разработать проектно-сметную и техническую документацию.

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