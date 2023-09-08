В Ингушетии развернут мобильные медкомплексы для вакцинации населения

«Эти места нами выбраны не случайно. В столице республики располагается большое количество госучреждений. Так что жители смогут выйти в тот же обеденный перерыв по своим личным делам и, чтобы не терять времени, здесь же сделать прививку. Такая форма предоставления медуслуг, когда не надо идти в больницу, особенно удобна для пенсионеров, студентов и госработников», — отметила министр здравоохранения региона Зарема Антошкиева.

По ее словам, помимо профилактических вакцинаций, современный мобильный фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием, помогает жителям пройти диспансеризацию.