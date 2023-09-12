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В Ингушетии разыскивают местных жителей за нелегальную добычу ископаемых

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В Ингушетии ищут местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых на частном участке фермера, сообщили в правоохранительных органах.

«На земельном участке в сельском поселении Плиево правоохранительными органами выявлен факт добычи неустановленными лицами полезных ископаемых (балласта, песка)», — рассказал собеседник.

По его словам, арендодатель уже два года занимается фермерским хозяйством и лиц, занимающихся добычей полезных ископаемых на арендуемой им земле, он не знает.

Сообщается, что на месте происшествия обнаружена и опечатана строительная техника: гусеничный экскаватор Hitachi и два гусеничных экскаватора JCB без номеров. Выставлен наряд по охране участка и специальной техники, находящейся на месте раскопок.

Отмечается, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 171 УК России (незаконное предпринимательство).

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