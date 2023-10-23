Криминал

В Ингушетии разыскивают неизвестного, выстрелившего в человека

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину, пострадавший госпитализирован, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«16 октября в селе Нестеровское неизвестный выстрелил в местного жителя», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данному факту проводится проверка.

Отметим, что в рамках инкриминируемой статьи фигуранту уголовного дела грозит до 12 лет заключения.

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