В Ингушетии разыскивают неизвестного, выстрелившего в человека

«16 октября в селе Нестеровское неизвестный выстрелил в местного жителя», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данному факту проводится проверка.

Отметим, что в рамках инкриминируемой статьи фигуранту уголовного дела грозит до 12 лет заключения.